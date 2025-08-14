Le Yi King est un classique de la sagesse chinoise, aux sources des philosophies taoïstes et confucéennes. Il est utilisé depuis le Ier millénaire av. J.-C. comme oracle et instrument d'aide à la décision. Au quotidien ou aux grands carrefours de sa vie, qu'elles concernent des questionnements personnels ou un projet, le Yi King invite à inscrire nos décisions dans l'harmonie du grand tout. Face aux circonstances toujours changeantes, le Yi King propose une grille de lecture et de compréhension du monde étonnamment moderne, qui nous rappelle ce qui est permanent. C'est un incroyable outil pour développer la connaissance de soi, déchiffrer les lois de l'existence humaine, accepter et accompagner les changements et prendre les bonnes décisions. La version claire et accessible de Peter Crisp, grand connaisseur du Yi King, restitue l'essence et la profondeur de sa sagesse ancestrale pour en faire un compagnon amical et moderne, adapté à un usage pratique et régulier.