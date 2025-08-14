Inscription
#Polar

La buveuse d'âmes

Gilles Del Pappas

ActuaLitté
Un périple dans le Pacifique sur les traces d'une mystérieuse secte Steve et Aldo se rencontrent sur les bancs de la faculté à Paris. Le premier est à moitié polynésien par sa mère, le second est un sudiste monté à Paris pour ses études. Alors que leur amitié se bâtit, Steve apprend que sa mère, sous l'influence d'une brusque "conversion", a tout abandonné pour repartir dans ses îles natales. Aussitôt, les deux amis sautent dans un avion direction Tahiti et entament un grand voyage sur les traces de Rauana, la mère de Steve. Le périple est long et dépaysant pour rejoindre la petite île dont est originaire la famille de Steve. Mais au fil des indices, il devient de plus en plus évident que Rauana n'est pas retournée en Polynésie de son plein gré... Gilles Del Pappas est né à Marseille en 1949. Il est photographe professionnel et produit de nombreuses expositions avant de devenir réalisateur de cinéma. Il édite son premier livre en 1998 et consacre presque tout son temps dorénavant à la littérature. Auteur d'une cinquantaine de livres, il excelle dans l'écriture noire. Il partage son temps entre la Polynésie et Marseille.

Par Gilles Del Pappas
Chez M + éditions

|

Auteur

Gilles Del Pappas

Editeur

M + éditions

Genre

Romans noirs

La buveuse d'âmes

Gilles Del Pappas

Paru le 04/09/2025

M + éditions

21,90 €

9782382112908
© Notice établie par ORB
