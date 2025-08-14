Inscription
#Essais

Histoire de Nice et de son Comté

André Compan, Michel Compan

ActuaLitté
Nice, terre des comtes catalans de Provence, fief de la Maison d'Anjou qui créa son arsenal et la base de Villefranche, et que la reine Jeanne, chantée par Frédéric Mistral, hante dans nos légendes les plus extraordinaires, était une commune libre et indépendante qui contresigna, en 1388, un accord avec la dynastie française des comtes de Savoie, séant à Chambéry. Souvenons-nous des retrouvailles difficiles avec la Révolution française, des travaux et de l'ordre instaurés par Napoléon III, un des plus grands chefs d'Etat de notre Histoire. L'âme d'un pays ne sert pas de pâture aux batteurs d'estrade ou aux ordinateurs. L'âme de Nice est subtile et si l'on a la joie de la comprendre, elle vous le rend au centuple. En elle se superposent harmonieusement les touches profondes de cette cité. Cette nouvelle édition (la quinzième) du "Compan" a été complétée par son fils Michel. Les textes sont agrémentés d'une impressionnante iconographie : plus de mille photos, tableaux, cartes et plans.

Par André Compan, Michel Compan
Chez Editions Campanile

|

Auteur

André Compan, Michel Compan

Editeur

Editions Campanile

Genre

Aménagement du territoire

Histoire de Nice et de son Comté

André Compan, Michel Compan

Paru le 14/08/2025

512 pages

Editions Campanile

30,00 €

ActuaLitté
9782369931355
© Notice établie par ORB
