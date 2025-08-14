La mort de Sam Cooke dans un motel pourri de Los Angeles a alimenté toutes les théories du complot. Au même titre que celles de Marylin, JFK, Malcolm X, Martin Luther King, Robert Kennedy... Que s'est-il réellement passé cette nuit du 10 au 11 décembre 1964 ? Premier chanteur noir faisant de l'ombre au King Elvis, proche de Muhammad Ali et Malcolm X, Sam Cooke a-t-il payé de sa vie son influence grandissante dans la lutte pour les droits civiques des Afro-américains ? Ou, tout simplement, cet homme à femmes s'est-il fait buter dans une affaire de moeurs qui a mal tourné ? 1964, année de contrastes, année en noir et blanc. 1964, année de la signature par le président Johnson des Civil Rights Act censés mettre fin à toute forme de ségrégation, 1964, année d'un regain des meurtres sanglants commis par les cagoulards du Ku Klux Klan dans l'Etat du Mississippi. 60 ans plus tard, l'Amérique de Donald Trump peine toujours à trouver la lumière. La Nuit de l'Amérique est une fresque en pointillés d'un pays qui ne s'est pas encore guéri de ses démons. Un roman de la désillusion et de l'espoir porté par la musique de l'âme de Sam Cooke. Un changement finira-t-il par arriver ?