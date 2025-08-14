Au coeur de la tragédie grecque

Dominique Taralon propose un parcours dans l'univers dramatique de trois grands auteurs, Eschyle, Sophocle et Euripide, dont l'oeuvre a durablement marqué leur époque et la postérité. Dans les plus de 70 tirades extraites de leurs pièces recueillies dans ce volume, les apprentis comédiens pourront capter la source toujours jaillissante de leur génie pour préparer une audition ou un rôle, en même temps qu'ils approcheront au plus près la tragédie grecque. Acteurs professionnels, metteurs en scène et enseignants d'art dramatique pourront également recourir à ce précieux outil de travail qui s'adresse aussi à tout public désireux de se rafraîchir la mémoire.