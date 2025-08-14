Inscription
#Roman francophone

L'enseveli

Valérie Paturaud

Après l'immense succès de La Cuisinière des Kennedy , le nouveau roman de Valérie Paturaud : une histoire d'amitié bouleversante pendant la Première Guerre mondiale. Sur le champ de bataille, un obus éclate. Abel n'écoute que son courage et, au péril de sa vie, sauve un inconnu d'une mort certaine. Alors qu'Abel est en convalescence dans un hôpital de fortune, un officier défiguré vient occuper le lit voisin. Abel est ouvrier, Adrien est médecin : un gouffre social les sépare et jamais ils ne se seraient rencontrés dans la vie civile. Mais ici, dans ce lieu hors du temps, ils ne sont plus que deux hommes en souffrance. Adrien s'intéresse à la vie d'Abel. Privé de l'usage de la parole, il écrit sur un cahier d'écolier pour communiquer. Abel, peu instruit, lit avec difficulté. Entre paroles et écrits, l'officier et le soldat partagent au fil des jours ce qu'ils ont de plus intime, de plus enseveli... jusqu'à découvrir que leurs chemins, avant la guerre, se sont déjà croisés.

Par Valérie Paturaud
Chez Editions Les Escales

|

Auteur

Valérie Paturaud

Editeur

Editions Les Escales

Genre

Littérature française

L'enseveli

Valérie Paturaud

Paru le 14/08/2025

230 pages

Editions Les Escales

20,00 €

9782365699471
