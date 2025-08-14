Zilsel N° 15

Inscription
Le numéro 15 de la revue Zilsel prolonge l'exploration des pratiques scientifiques et techniques dans leur diversité la plus grande. L'éditorial revient, en raison de l'élection législative gagnée par Arnaud Saint-Martin, sur l'équilibre délicat de l'engagement du scientifique dans l'arène politique. La rubrique " Confrontations " s'efforce de donner à voir quelques-uns des possibles de l'étude sociale des sciences. L'analyse de la réception partielle du travail de Robert Castel dans le monde anglophone permet d'éclairer les décalages avec les critiques féministes ainsi que les dangers d'une " culture psychologique " heurtant les approches des sciences sociales (Stéphanie Pache). La caractérisation géologique de l'anthropocène constitue un exemple paradigmatique de légitimation socio-épistémique de la notion (Pierre de Jouvancourt). Le suivi de la trajectoire du philosophe Yves Michaud permet de situer une multipositionnalité rapprochant des lieux de pouvoir et des acteurs économiques (Boris Attencourt). Le dossier " Frictions " est consacrée à des lectures croisées de l'imposant ouvrage de Bernard Lahire Les structures fondamentales des sociétés humaines. Les échanges nourrissent une réflexion collective sur la place d'une entreprise intégrative dans les sciences sociales aujourd'hui. Le " Libre échange " est mené avec l'historienne des sciences Amy Dahan qui revient longuement sur ses déplacements depuis l'histoire des mathématiques jusqu'à l'analyse des modes de gouvernement en régime de changement climatique. L'article " Friches " envisage les conséquences du travail de terrain anthropologique dans des pays répressifs : auto-censure, restriction de l'espace de recherche, contraintes incorporées, c'est tout le dispositif de recherche qui est reconfiguré (Nat Nesvaderani). Le texte classique choisi dans ce numéro est une méditation épistémologique, parue en 1951, de l'historienne des sciences britanniques Dorothea Waley Singer, à propos de la bascule moderne des sciences et de ses dangers contemporains. Enfin, le volume se clôt par une gerbe de lectures critiques qui, des archives aux observatoires, de l'anthropologie anarchiste à l'attention aux objets, en passant par les inégalités sociales en science et le lectorat des sciences sociales, livre un aperçu de la riche actualité éditoriale

Zilsel N° 15

Croquant

Paru le 14/08/2025

120 pages

Editions du Croquant

19,00 €

