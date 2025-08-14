Coucou-caché petit tigre

Le premier livre à manipuler pour bébé avec des tirettes en feutrine tout douce ! C'est une belle journée pour se promener dans la jungle ! Mais petit tigre n'est pas très rassuré... Quels animaux va-t-il rencontrer ? Au fil des pages, l'enfant tire sur la feutrine, et surprise ! des éléments cachés dans le décor apparaissent ! Une histoire joliment illustrée avec des animations afin d'éveiller bébé et développer sa motricité fine et son sens du toucher. Dans la même collection : - Coucou-caché petit mouton - Coucou-caché petit faon - Coucou-caché petit lion