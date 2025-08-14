Anglais CRPE

Le manuel pour réussir l'épreuve orale d'anglais du CRPE 2026-2027 (M1 et M2) ! Ce livre propose unepréparation complète à l'épreuve orale d'anglaisdu CRPE. Mettez toutes les chances de votre côté, grace à : - tous lesrepères sur l'enseignement de l'anglais dans le premier degré ; - 30 questions d'autoévaluation pour organiser vos révisions ; - laméthodologie de l'épreuve, assortie de conseils de formateurs ; - 30 fiches pour réviser la grammaire et la phonologie (niveau B2 du CECRL). - 12 sujets analysés et corrigés. - près de 50 questions possibles du jury. OFFERT en ligne : des exercices interactifs pour s'entraîner de façon ludique.