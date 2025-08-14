Inscription
Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Anglais CRPE

Ewen Lecuit, Anne Lemaire, Marc Loison, Virginie Cavrois

Le manuel pour réussir l'épreuve orale d'anglais du CRPE 2026-2027 (M1 et M2) ! Ce livre propose unepréparation complète à l'épreuve orale d'anglaisdu CRPE. Mettez toutes les chances de votre côté, grace à : - tous lesrepères sur l'enseignement de l'anglais dans le premier degré ; - 30 questions d'autoévaluation pour organiser vos révisions ; - laméthodologie de l'épreuve, assortie de conseils de formateurs ; - 30 fiches pour réviser la grammaire et la phonologie (niveau B2 du CECRL). - 12 sujets analysés et corrigés. - près de 50 questions possibles du jury. OFFERT en ligne : des exercices interactifs pour s'entraîner de façon ludique.

Par Ewen Lecuit, Anne Lemaire, Marc Loison, Virginie Cavrois
Chez Vuibert

|

Auteur

Ewen Lecuit, Anne Lemaire, Marc Loison, Virginie Cavrois

Editeur

Vuibert

Genre

Concours CRPE

Paru le 14/08/2025

208 pages

19,90 €

9782311222661
