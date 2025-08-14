Mises en situation professionnelles CRPE M1-M2

Tout pour réussir la partie sur les mises en situation professionnelle de l'épreuve d'entretien du concours de professeur des écoles 2026-2027 (M1 et M2) ! Pour mettre toutes les chances de votre côté dans la préparation de l'épreuve consacrée auxmises en situation professionnelle de l'entretiendu CRPE, ce livre complet vous propose : - 30 tests d'autoévaluation associés à un parcours de révisions ; - une méthodologie détaillée de l'épreuve assortie de conseils de formateurs ; - tous les savoirs sur l'histoire du système éducatif et les valeurs de la République pour enseigner, accompagnés de schémas explicatifs ; - toutes les problématiques du métier pour se projeter dans le métier de professeur des écoles ; - 10 mises en situation professionnelle sur l'enseignement et sur la vie scolaire ; - 25 questions possibles pour se mettre dans les conditions du jour J ; - 1 sujet officiel de la session 2024 et 1 sujet blanc corrigés et commentés. OFFERTen ligne : - 3 sujets officiels corrigés et commentés (dont 1 de la session 2025) ; - 50 QCM interactifs pour s'exercer ; - notre guide pour tout savoir du concours.