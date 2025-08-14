Inscription
Mises en situation professionnelles CRPE M1-M2

Valérie Bouquillon-Sadaune, Danièle Dubois, Marc Loison, Isabelle Pasquier, Danièle Dubois, Valérie Bouquillon, Collectif

ActuaLitté
Tout pour réussir la partie sur les mises en situation professionnelle de l'épreuve d'entretien du concours de professeur des écoles 2026-2027 (M1 et M2) ! Pour mettre toutes les chances de votre côté dans la préparation de l'épreuve consacrée auxmises en situation professionnelle de l'entretiendu CRPE, ce livre complet vous propose : - 30 tests d'autoévaluation associés à un parcours de révisions ; - une méthodologie détaillée de l'épreuve assortie de conseils de formateurs ; - tous les savoirs sur l'histoire du système éducatif et les valeurs de la République pour enseigner, accompagnés de schémas explicatifs ; - toutes les problématiques du métier pour se projeter dans le métier de professeur des écoles ; - 10 mises en situation professionnelle sur l'enseignement et sur la vie scolaire ; - 25 questions possibles pour se mettre dans les conditions du jour J ; - 1 sujet officiel de la session 2024 et 1 sujet blanc corrigés et commentés. OFFERTen ligne : - 3 sujets officiels corrigés et commentés (dont 1 de la session 2025) ; - 50 QCM interactifs pour s'exercer ; - notre guide pour tout savoir du concours.

Paru le 14/08/2025

256 pages

20,90 €

9782311222630
