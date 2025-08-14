Par
Valérie Bouquillon-Sadaune, Danièle Dubois, Marc Loison, Isabelle Pasquier, Danièle Dubois, Valérie Bouquillon, Collectif
Chez Vuibert
0 Réactions | 0 Partages
Editeur
Genre
Concours CRPE
0
Commentaires
0
Partages
DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoireRetrouver tous les articles sur Mises en situation professionnelles CRPE M1-M2 par Valérie Bouquillon-Sadaune, Danièle Dubois, Marc Loison, Isabelle Pasquier, Danièle Dubois, Valérie Bouquillon, Collectif
Paru le 14/08/2025
256 pages
Vuibert
20,90 €
Commenter ce livre