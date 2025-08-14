Expériences de la nature en 25 dissertations et résumés - Verne, Haushofer, Canguilhem

Un entraînement complet et toutes les clés pour réussir sa dissertation en Français-Philosophie sur le thème. Le difficile exercice de la dissertation de français-philosophie est considéré comme un "ovni" parmi les épreuves des concours aux écoles d'ingénieurs. Mais exposer des arguments, convaincre un auditoire, illustrer son point de vue et maîtriser avec style la langue française sont autant de qualités que doit posséder un futur ingénieur. Le fort coefficient de cette épreuve et l'appréhension qu'en ont les élèves en est d'ailleurs la preuve (Centrale : coeff. 19 contre 17 en maths). La méthode pas à pas proposée dans cet ouvrage (avec des focus sur chaque partie de la dissertation), la grille d'autoévaluation personnalisée ainsi que les 30 sujets (22 sujets corrigés, 4 sujets avec plans et 4 sujets guidés pour se détacher des corrigés et s'entraîner en autonomie) sur le thème de Français-Philosophie 2025 seront vos meilleurs alliés pour construire une dissertation d'excellence et assurer votre épreuve. Vrai complément du cours, vous trouverez également dans cet ouvrage : - les 10 points à retenir sur chaque oeuvre et sur chaque auteur pour avoir en tête l'essentiel ; - tous les thèmes principaux et secondaires issus des oeuvres, commentés et développés, pour étoffer l'argumentaire de sa dissertation ; - plus de 100 citations en lien avec ces thèmes pour illustrer son argumentaire ; - des pistes d'ouvertures issues d'autres oeuvres pour parfaire ses conclusions.