#Imaginaire

Dracula

Bram Stoker, Jacques Finné

ActuaLitté
Chef-d'oeuvre intemporel de la littérature gothique, Dracula de Bram Stoker donne naissance au mythe moderne du vampire à travers un récit mêlant mystère, terreur et séduction. Répondant à l'invitation du comte Dracula qui prépare son prochain voyage en Angleterre, Jonathan Harker découvre, à son arrivée dans les Carpates, un pays mystérieux. Un pays aux forêts ténébreuses et aux montagnes menaçantes. Un pays peuplé de loups dont les habitants se signent au nom de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, Jonathan éprouve une angoisse grandissante : Dracula ne se reflète pas dans les miroirs et se déplace sur les murs en défiant les lois de l'apesanteur...

Par Bram Stoker, Jacques Finné
Chez Pocket

|

Auteur

Bram Stoker, Jacques Finné

Editeur

Pocket

Genre

Fantastique

Dracula

Bram Stoker trad. Jacques Finné

Paru le 14/08/2025

504 pages

Pocket

4,60 €

ActuaLitté
9782266355230
© Notice établie par ORB
