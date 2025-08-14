Les Hirondelles de Kaboul

Dans Kaboul dévastée en proie à l'arbitraire des Talibans, la mort rôde, un turban noir autour du crâne. Découvrez le récit de Yasmina Khadra avec des chapitres lus par des comédiens et son carnet de lecteur dans la collection "Une oeuvre, une voix". Dans les ruines brûlantes de Kaboul se croisent des personnages en proie à l'arbitraire des Talibans. Les lapidations sont un spectacle et le rire est prohibé. De toute façon, il n'y a plus lieu de se réjouir depuis longtemps. Alors que chacun se bat sous le joug de règles barbares imposées par le régime et se débat avec ses propres démons, Zunaïra, une avocate belle comme le jour, va venir illuminer le quotidien poussiéreux d'Atiq, ancien moudjahid reconverti en geôlier... " Aucun soleil ne résiste à la nuit. " Lisez, écoutez, écrivez ! Pocket et Nathan s'associent et proposent "Une oeuvre, une voix", une collection qui engage l'élève dans une lecture active et personnelle, à la manière d'un carnet de lecteur. - Le texte intégral annoté. - Des activités pour entrer dans la lecture : " L'horizon d'attente ", " Mon planning de lecture ", " Au fil de la lecture " - Des rubriques pour s'approprier ce qui vient d'être lu : " Après votre lecture ", " Pour aller plus loin ", " Vers l'analyse de texte " - Un dossier du lecteur qui propose un " Laboratoire des activités ", des quiz, des mots croisés, etc. , et des lectures d'images. - Le texte lu par un comédien.