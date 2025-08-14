Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les Hirondelles de Kaboul

Yasmina Khadra, Bérangère Touet, Florence Renner

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans Kaboul dévastée en proie à l'arbitraire des Talibans, la mort rôde, un turban noir autour du crâne. Découvrez le récit de Yasmina Khadra avec des chapitres lus par des comédiens et son carnet de lecteur dans la collection "Une oeuvre, une voix". Dans les ruines brûlantes de Kaboul se croisent des personnages en proie à l'arbitraire des Talibans. Les lapidations sont un spectacle et le rire est prohibé. De toute façon, il n'y a plus lieu de se réjouir depuis longtemps. Alors que chacun se bat sous le joug de règles barbares imposées par le régime et se débat avec ses propres démons, Zunaïra, une avocate belle comme le jour, va venir illuminer le quotidien poussiéreux d'Atiq, ancien moudjahid reconverti en geôlier... " Aucun soleil ne résiste à la nuit. " Lisez, écoutez, écrivez ! Pocket et Nathan s'associent et proposent "Une oeuvre, une voix", une collection qui engage l'élève dans une lecture active et personnelle, à la manière d'un carnet de lecteur. - Le texte intégral annoté. - Des activités pour entrer dans la lecture : " L'horizon d'attente ", " Mon planning de lecture ", " Au fil de la lecture " - Des rubriques pour s'approprier ce qui vient d'être lu : " Après votre lecture ", " Pour aller plus loin ", " Vers l'analyse de texte " - Un dossier du lecteur qui propose un " Laboratoire des activités ", des quiz, des mots croisés, etc. , et des lectures d'images. - Le texte lu par un comédien.

Par Yasmina Khadra, Bérangère Touet, Florence Renner
Chez Pocket

|

Auteur

Yasmina Khadra, Bérangère Touet, Florence Renner

Editeur

Pocket

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Hirondelles de Kaboul par Yasmina Khadra, Bérangère Touet, Florence Renner

Commenter ce livre

 

Les Hirondelles de Kaboul

Yasmina Khadra

Paru le 14/08/2025

200 pages

Pocket

6,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350914
9782266350914
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.