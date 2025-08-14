Ces féroces soldats

Le destin cruel d'un malgré-nous, ces soldats Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre Mondiale Il a 17 ans en 1943, né trop près d'une frontière mouvante, en Moselle annexée par l'Allemagne nazie. Il est pris dans la tourmente des événements qui se succèdent, dans l'engrenage cruel et sanglant de l'Histoire. Des années plus tard, il peine encore à mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Ce que ne dit pas le père, le fils, écrivain, tente ici de le dire pour lui. L'annexion de l'Alsace-Moselle, l'incorporation de force dans la Waffen-SS, la bataille des Ardennes, puis le front de l'Est... A travers les silences et les mots de son père, c'est à tous les " Malgré-nous " qu'il donne la parole, à cette génération de jeunes gens enrôlés par le Reich, et dont il faut deviner l'histoire tragique - entre les lignes... " Un texte émouvant dont se dégagent l'amour de l'auteur, sa grande et néanmoins retenue tendresse pour son père. " Libération " Une magnifique ode à l'amour filial. " Librairie Grangier (Dijon) " Un récit familial émotionnellement fort qui souligne l'absurdité de l'Europe en guerre. " Librairie La Pensée sauvage (Metz) Cet ouvrage a fait partie de nombreuses sélections pour des prix prestigieux, dont le Prix des Deux Magots