Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Albertine disparue

Marcel Proust

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Albertine disparue est le sixième et avant-dernier tome du cycle A la recherche du temps, paru en 1925 à titre posthume. Dans ce volume, le narrateur, souvent considéré comme un alter ego de Proust lui-même, pleure la perte de sa bien-aimée Albertine. Après avoir vécu ensemble à Paris, Albertine disparaît soudainement, laissant le narrateur dans la douleur et le désespoir. Bien qu'elle soit physiquement disparue, sa présence persiste dans les pensées du narrateur, renforçant les thèmes de la mémoire, du désir et de la perte qui traversent toute l'oeuvre de Proust. Le narrateur devient obsédé par les souvenirs d'Albertine, et le roman explore la douleur de la perte, la jalousie, et la nature insaisissable du temps et de la mémoire. Il s'interroge sur la réalité de leurs moments partagés et sur la vérité de la vie secrète d'Albertine. LES GRANDS TEXTES DU XXe SIECLE

Par Marcel Proust
Chez Pocket

|

Auteur

Marcel Proust

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Albertine disparue par Marcel Proust

Commenter ce livre

 

Albertine disparue

Marcel Proust

Paru le 14/08/2025

368 pages

Pocket

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348973
9782266348973
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.