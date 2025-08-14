Albertine disparue est le sixième et avant-dernier tome du cycle A la recherche du temps, paru en 1925 à titre posthume. Dans ce volume, le narrateur, souvent considéré comme un alter ego de Proust lui-même, pleure la perte de sa bien-aimée Albertine. Après avoir vécu ensemble à Paris, Albertine disparaît soudainement, laissant le narrateur dans la douleur et le désespoir. Bien qu'elle soit physiquement disparue, sa présence persiste dans les pensées du narrateur, renforçant les thèmes de la mémoire, du désir et de la perte qui traversent toute l'oeuvre de Proust. Le narrateur devient obsédé par les souvenirs d'Albertine, et le roman explore la douleur de la perte, la jalousie, et la nature insaisissable du temps et de la mémoire. Il s'interroge sur la réalité de leurs moments partagés et sur la vérité de la vie secrète d'Albertine. LES GRANDS TEXTES DU XXe SIECLE