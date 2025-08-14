Inscription
L'ex-voto au XXIe siècle

Philippe Sanguinetti

L'ex-voto existe depuis des siècles. Cette manifestation de gratitude après un voeu exaucé se décline aujourd'hui sous des formes variées, religieuses ou profanes. Il s'en rencontre dans le monde entier. Ce livre évoque cette réalité multiforme dans toute sa diversité. Si la photographie et les nouvelles technologies y trouvent leur place, les expressions traditionnelles de l'ex-voto sont toujours d'actualité. En 2024, à Marseille, un ex-voto a été off ert au pape François. Des ex-voto marins ornés de superbes maquettes de bateaux aux ex-voto intégrant la photographie, les formes de représentation sont d'une richesse inépuisable. A la fois intime et universel, l'ex-voto porte une richesse symbolique puissante, révélant en chacun, selon ses aspirations profondes, son lien au sacré et au divin. Cet ouvrage est issu des journées d'études "Ex-voto : expression de l'intime" , organisées en 2023 à l'Université Côte d'Azur. Il offre un panorama très large grâce aux contributions d'universitaires, d'artistes, de membres du clergé, ainsi que d'un conservateur de musées et d'un philosophe. Philippe Sanguinetti allie deux passions, le spirituel et le visuel, qu'il a réunies dans son doctorat en arts et sciences de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, consacré à la photographie. Après un passage à Lyon, puis douze années en Europe centrale, il est aujourd'hui chercheur associé en anthropologie visuelle à l'Université Côte d'Azur. Ont participé à cet ouvrage : Jean-Pierre Cavaillé, Frédérique Jacquemin, Philippe Hameau, Roger Hébert, Yves-Marie Lequin, Philippe Martin, Geneviève Pavy, Pierre-Antoine Pontoizeau, Thomas Wierzbinski.

Par Philippe Sanguinetti
Chez Cerf

Auteur

Philippe Sanguinetti

Editeur

Cerf

Genre

Vie chrétienne

L'ex-voto au XXIe siècle

Philippe Sanguinetti

Paru le 14/08/2025

Cerf

29,00 €

9782204169691
