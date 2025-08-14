Inscription
Missel des dimanches

Cerf

L'annuel indispensable à tout catholique pour vivre la messe et les prières de l'Eglise avec les introductions, méditations, propositions de chants, etc. Avec la traduction et les commentaires du nouveau missel romain. Souvent imité, jamais égalé. Depuis un siècle, au mois d'août, sort l'incontournable de la librairie religieuse. En un volume, le missel offre aux catholiques l'ensemble des textes indispensables à la célébration liturgique. Le missel de l'année A (2025-2026) présente la messe dans la traduction inédite en français du nouveau missel romain édicté par le pape François. Les formules nouvellement traduites sont reproduites sur les rabats de la couverture pour aider les fidèles à mieux participer à la célébration. On retrouvera les grands rendez-vous habituels : - Les lectures bibliques tirées du nouveau lectionnaire. - Des introductions spirituelles pour chaque messe et pour les grands temps liturgiques de l'année. - Des indications pour le chant de l'assemblée et la prière universelle. - Un calendrier liturgique avec l'indication des lectures pour chaque jour. - Le calendrier des saints à fêter chaque semaine. - Des textes pour la méditation. - Les grandes prières des chrétiens pour les différents moments de la journée. - Un chemin de croix médité pour le vendredi saint. Depuis un demi-siècle, l'édition que Le Cerf opère a valeur de référence pour sa complétude de même que pour sa qualité spirituelle, esthétique, pratique. C'est à nouveau le cas. Le missel de l'année liturgique (A) 2025-2026 constitue ainsi une occasion extraordinaire d'assurer ce service auprès du plus large lectorat.

Chez Cerf

|

Auteur

Editeur

Genre

Missels

Missel des dimanches

Paru le 14/08/2025

704 pages

9,90 €

