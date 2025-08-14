Découvrez la nouvelle édition de l'ouvrage de Maths-Français ( Epreuve d'admissibilité - Ecrit 2026-2027 - L3/M2 ) en adéquation avec la réforme du concours de mars 2025. Ce ouvrage permt de préparer et réussir le Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) et comprend les derniers sujets et corrigés (2022 à 2025). Descriptif Cet ouvrage propose un parcours de formation complet en 3 étapes pour : - S'évaluer : des questions rapides pour évaluer son niveau, - Réviser : l'essentiel des savoirs à connaitre pour le concours, - S'entrainer : des exercices types CRPE pour se préparer. - Une approche notionnelle avec le corrigé du sujet "zéro". Les + de l'ouvrage - Plus de 400 exercices d'entrainement. - Des sujets et corrigés 2022 à 2025. - Des compléments et tutoriels vidéo pour approfondir les notions mais aussi des exercices pour s'entrainer. - L'expertise Profécoles : l'ouvrage réalisé avec une équipe constituée de professeurs formateurs à l'INSPE Université de Rennes 2, une des INSPE les plus performantes en France actuellement.