Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Maths - Français

Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel, Pollux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la nouvelle édition de l'ouvrage de Maths-Français ( Epreuve d'admissibilité - Ecrit 2026-2027 - L3/M2 ) en adéquation avec la réforme du concours de mars 2025. Ce ouvrage permt de préparer et réussir le Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) et comprend les derniers sujets et corrigés (2022 à 2025). Descriptif Cet ouvrage propose un parcours de formation complet en 3 étapes pour : - S'évaluer : des questions rapides pour évaluer son niveau, - Réviser : l'essentiel des savoirs à connaitre pour le concours, - S'entrainer : des exercices types CRPE pour se préparer. - Une approche notionnelle avec le corrigé du sujet "zéro". Les + de l'ouvrage - Plus de 400 exercices d'entrainement. - Des sujets et corrigés 2022 à 2025. - Des compléments et tutoriels vidéo pour approfondir les notions mais aussi des exercices pour s'entrainer. - L'expertise Profécoles : l'ouvrage réalisé avec une équipe constituée de professeurs formateurs à l'INSPE Université de Rennes 2, une des INSPE les plus performantes en France actuellement.

Par Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel, Pollux
Chez Nathan

|

Auteur

Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel, Pollux

Editeur

Nathan

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maths - Français par Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel, Pollux

Commenter ce livre

 

Maths - Français

Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel

Paru le 14/08/2025

552 pages

Nathan

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095053505
9782095053505
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.