#Essais

Prendre sa première classe en main

Florence Samarine, Brigitte de Vathaire-Cardona

ActuaLitté
Un ouvrage à destination des étudiants, professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, contractuels, qui permet de bien démarrer dans le métier d'enseignant. Descriptif L'ouvrage se divise en 4 parties : 1- Etre enseignant ; 2- Préparer la rentrée ; 3- Vivre les premiers jours de classe ; 4- L'organisation de l'année. Un ouvrage qui : - Permet de bien démarrer dans le métier d'enseignant, après le concours ou en reconversion professionnelle ; - S'adresse à une large cible ; - Propose des fiches pratiques , des conseils et des exemples concrets de situations de classe . - Propose une mise en lumière des textes institutionnels et des programmes . Points forts Un ouvrage enrichi avec une sous-partie "Comment enseigner", abordant : - Les apports des sciences cognitives ; - La construction de séquences d'apprentissage : . expliciter ; . ritualiser, . différencier.

Chez Nathan

|

Auteur

Editeur

Nathan

Genre

Maternelle et primaire

Paru le 14/08/2025

224 pages

Nathan

22,50 €

9782095048013
