#Roman francophone

Les derniers jours de l'apesanteur

Fabrice Caro

ActuaLitté
L'année du Bac, la meilleure période de notre vie en même temps que la pire. "Je m'étais façonné un faux moi intégralement taillé pour lui plaire. Elle avait adoré Le cercle des poètes disparus ? C'est dingue, c'était mon film culte. Elle aimait Sting et surtout son dernier album en date ... Nothing Like the Sun ? Je vénérais cet album, de manière inconditionnelle. Elle admirait le chanteur pour son implication dans la défense de la forêt amazonienne aux côtés du chef Raoni ? J'étais à deux doigts de venir au lycée le lendemain avec un plateau de terre cuite coincé dans la lèvre inférieure. . ". Jonglant avec l'euphorie et la fébrilité de nos dix-huit ans, Fabrice Caro livre la chronique drolatique d'une année de terminale à la fin des années 80.

Par Fabrice Caro
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Fabrice Caro

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Les derniers jours de l'apesanteur

Fabrice Caro

Paru le 14/08/2025

216 pages

Editions Gallimard

20,00 €

ActuaLitté
9782073121493
