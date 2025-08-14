Inscription
Trop d'écrans ? Trop de réseaux sociaux ? Trop d'IA ? Alors on en fait quoi ? On panique ? On culpabilise ? On fuit ? Et si plutôt on voyageait au coeur d'un beau livre, L'Atlas de la Tech - Les Cartes du Numérique ! réalisé par les équipes des médias Chut ! Magazine et Chut ! Explore, les revues de la culture numérique. Nous avons imaginé des cartes XXL pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, pour faire une pause numérique au format papier et pour prendre un temps de réflexion ensemble. Nous proposons d'explorer 5 univers, qui mettent en avant les notions essentielles pour appréhender et interroger nos usages numériques ainsi que leur impact aujourd'hui comme demain. Ce beau livre de 150 pages a été créé pour être utilisé en classe comme en famille, de 7 à 107 ans, avec des jeux, des quiz, des infographies, des BD, fun, ludiques et pédagogiques.

