Lancé comme une élégie funèbre où sont chantées la mort de l'enfance et la mort d'un père, Supplice Supplice réunit les prières et les rêves d'une voix simple et brisée que les cendres de l'amour ne réchauffent pas. Avec une attention particulière portée aux sons et au rythme au sein des vers, il traite de la difficulté d'être une femme, de supporter son propre corps, mais aussi du déracinement et du deuil, vécu comme un exil. Entre langueurs et sursauts, ce livre, qui pourrait n'être qu'un long chant continu, plonge le lecteur dans une atmosphère de nuit baudelairienne, à la fois froide et sensuelle, jusqu'à l'aurore et ses métamorphoses.