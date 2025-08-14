Un roman polyphonique, tendre et caustique, sur les liens de l'amitié et les désillusions de la vie d'adulte. Chaque année depuis douze ans, un groupe d'amis désormais trentenaires se retrouve pour une semaine de vacances dans une maison du Sud. Or sous cette surface idyllique, des tensions affleurent rapidement, exacerbées par l'arrivée d'un mystérieux cousin qui vient perturber l'équilibre fragile du groupe. A la fois tendre et caustique, Saison douze explore les liens d'amitié, le temps qui passe et la tromperie des apparences. Dans un récit polyphonique et efficace, Joan Suris peint le portrait d'une génération coincée entre une enfance rêvée et un âge adulte brutal.