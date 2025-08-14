Ils venaient du Levant

Dans les années 30-50, le Proche-Orient entra dans une sorte de Renaissance sociale et politique dite "Nahda" . La femme y joua un rôle prépondérant accédant à sa libre expression dans plusieurs domaines artistiques et littéraires : Cinéma, théâtre, danse, journalisme, littérature et salons littéraires. L'éveil politique, plus tardif, fut de son côté à l'origine de l'affaire de Suez. Face aux affres de la guerre et à la résistance de certaines traditions, le vent libertaire , pour certains souffla dans le sens de l'exil. A divers aléas seront ainsi soumis le capitaine Anwar, son épouse Nougma et leur fille Hiléna. Trente ans plus tard en Europe, George Fayad raconte cette époque... Entre le récit et le roman historique.