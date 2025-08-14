Inscription
#Essais

D'un coeur nouveau naît la paix

Jean-Paul II

ActuaLitté
"La paix est multiforme. Il y a la paix entre les nations, la paix dans la société, la paix entre citoyens, la paix entre communautés religieuses, la paix à l'intérieur des entreprises, des quartiers, des villages, et, en particulier, la paix au sein des familles. En m'adressant aux catholiques, et aussi aux autres frères chrétiens et aux hommes de bonne volonté, j'ai dénoncé un certain nombre d'obstacles à la paix. Ils sont graves, ils entraînent de sérieuses menaces. Mais puisqu'ils dépendent de l'esprit, de la volonté, du " coeur " humain, les hommes, avec l'aide de Dieu, peuvent les surmonter. Ils doivent se refuser à céder au fatalisme et au découragement. Des signes positifs percent déjà à travers l'ombre. L'humanité prend conscience de l'indispensable solidarité qui lie peuples et nations, pour la solution de la plupart des grands problèmes : emploi, utilisation des ressources terrestres et cosmiques, promotion des pays moins nantis, sécurité. La diminution des armements, contrôlée et généralisée, est considérée par beaucoup comme une nécessité vitale. Les instances se multiplient pour qu'on mette tout en oeuvre, afin que la guerre disparaisse des horizons de l'humanité. Les appels au dialogue, à la coopération et à la réconciliation se multiplient aussi, et des initiatives nombreuses voient le jour. Le Pape tient à les encourager. " Bienheureux les artisans de paix ! ". Que l'on joigne toujours la lucidité à la générosité ! Que la paix soit plus vraie et s'enracine au coeur même de l'homme ! Que le cri des hommes meurtris qui attendent la paix soit entendu ! Que chacun engage toute l'énergie d'un coeur renouvelé et fraternel à bâtir la paix dans tout l'univers ! " Ce livre regroupe les principales interventions de saint Jean Paul II en faveur de la Paix

Par Jean-Paul II
Chez Parole et silence

|

Auteur

Jean-Paul II

Editeur

Parole et silence

Genre

Jean-Paul II

D'un coeur nouveau naît la paix

Jean-Paul II

Paru le 14/08/2025

170 pages

Parole et silence

20,00 €

9782889596300
