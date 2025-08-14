Inscription
Calendrier Bébés Animaux

Place des Victoires

Craquez chaque mois pour les plus adorables bébés animaux : chiots, chatons, faons, agneaux, oursons et bien d'autres petites boules de poils attendrissantes dans ce calendrier 2026 plein de douceur et de tendresse. Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !

Par Place des Victoires
Chez Editions Place des Victoires

Place des Victoires

Editions Place des Victoires

Calendriers adulte

Calendrier Bébés Animaux

Place des Victoires

Paru le 28/08/2025

24 pages

Editions Place des Victoires

9,95 €

9782809909920
