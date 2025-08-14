Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Pocket Guide Converse

Jessica Bumpus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Converse Pocket Guide est le livre indispensable pour tous les fans de sneakers et de mode urbaine. Ce guide compact vous plonge dans l'univers de Converse, en explorant l'histoire de la marque, ses modèles légendaires et ses collaborations exclusives. Un incontournable pour les passionnés de culture streetwear ! Le Converse Pocket Guide est une véritable bible pour les amoureux de la mythique marque Converse. Ce guide de poche retrace l'histoire de l'une des marques les plus iconiques de l'univers des sneakers, dévoilant ses modèles emblématiques, ses collaborations exclusives et ses évolutions au fil du temps. Idéal pour les passionnés de mode urbaine, les jeunes adultes à la recherche de style et de culture streetwear, ce livre compact permet de découvrir les coulisses de la célèbre marque, ses influences, et son impact dans la mode. Que vous soyez collectionneur ou simple amateur de sneakers, ce guide est un must-have à emporter partout.

Par Jessica Bumpus
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Jessica Bumpus

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Accessoire de mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pocket Guide Converse par Jessica Bumpus

Commenter ce livre

 

Pocket Guide Converse

Jessica Bumpus

Paru le 28/08/2025

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809905724
9782809905724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.