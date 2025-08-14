Inscription
Réussir mon stage en psycho

Marine Dervin

Toutes les clés pour réussir votre stage en psychologie ! Comment décrocher un stage ? Comment s'y préparer et le réussir ? Comment rédiger un CV, une lettre de motivation, un rapport de stage ? Quelles sont les attentes des maîtres de stage et de l'université ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir avant d'entamer votre stage, pendant et après celui-ci pour faire de cette expérience une réussite ! Dans ce livre facile d'accès, Marine Dervin vous partage : - ses propres expériences de stages ; - des trucs et astuces ; - des témoignages d'étudiants et de professionnels. Validé par des maîtres de stages, ce guide vous donnera une vision détaillée du stage en psychologie. + EN LIGNE : - Des exemples de CV, de lettres de motivation et de rapports de stage ; - Des ressources sur le bien-être du stagiaire, la santé mentale...

Par Marine Dervin
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Marine Dervin

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Méthodologie

Réussir mon stage en psycho

Marine Dervin

Paru le 14/08/2025

128 pages

De Boeck supérieur

16,95 €

9782807369962
© Notice établie par ORB
