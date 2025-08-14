Inscription
Les tendances éco en 50 graphiques

Bastien Drut, Alice de Bazin

A quoi ressemblera, en graphiques, l'économie en 2030, 2040 ou 2050 ? Ces dernières années, l'économie mondiale a été frappée par un certain nombre de crises et de chocs, dont beaucoup n'étaient pas prévisibles. Il existe cependant de nombreuses tendances de long terme qui concernent souvent l'humanité tout entière et façonnent notre monde. L'impact de ces grandes tendances est parfois spectaculaire, lors des catastrophes causées par le changement climatique ou de disruptions technologiques, par exemple, et il se matérialise de façon très progressive dans le temps, comme pour les évolutions démographiques. Une chose est sûre : ces tendances remettent en cause les systèmes économiques existants et il est indispensable de les connaître si l'on souhaite comprendre notre économie. Des tendances démographiques, aux relations commerciales, questions environnementales et climatiques et innovations technologiques, cet ouvrage aborde des sujets variés, parmi lesquels : - le vieillissement de la population ; - le changement climatique ; - l'essor des technologies propres ; - la diffusion de l'Intelligence Artificielle ; - les besoins des grandes puissances en ressources naturelles. Grâce à 50 graphiques simples et de nombreux exemples concrets des grandes tendances, cet ouvrage rend l'économie accessible à tous.

Par Bastien Drut, Alice de Bazin
Chez De Boeck supérieur

Auteur

Bastien Drut, Alice de Bazin

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Théorie, doctrine économique

Les tendances éco en 50 graphiques

Bastien Drut

Paru le 14/08/2025

112 pages

De Boeck supérieur

15,90 €

9782807368156
© Notice établie par ORB
