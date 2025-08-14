La synthèse sur le développement de l'adolescent dans toutes les facettes de sa vie La quatrième édition du manuel sur le développement de l'adolescent sera entièrement mise à jour en vue de tenir compte des dernières études mais aussi des évolutions dans la société. Parmi les nouveautés, le lecteur trouvera notamment : - la question du genre et de l'identité, - la psychopathologie, - et la santé de l'adolescent. Des outils pédagogiques seront également développés pour faciliter l'étude et l'assimilation de la matière par l'étudiant. Il y trouvera : - des cartes mentales, - des résumés, - des sujets d'examen. Les + en ligne - Pour les étudiants : - des QCM - des VF - le corrigé des sujets d'examen - Pour les professeurs : - une banque de questions d'examen - des PowerPoint