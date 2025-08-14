Inscription
#Essais

Le développement de l'adolescent

Christine Cannard, Grégoire Zimmermann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La synthèse sur le développement de l'adolescent dans toutes les facettes de sa vie La quatrième édition du manuel sur le développement de l'adolescent sera entièrement mise à jour en vue de tenir compte des dernières études mais aussi des évolutions dans la société. Parmi les nouveautés, le lecteur trouvera notamment : - la question du genre et de l'identité, - la psychopathologie, - et la santé de l'adolescent. Des outils pédagogiques seront également développés pour faciliter l'étude et l'assimilation de la matière par l'étudiant. Il y trouvera : - des cartes mentales, - des résumés, - des sujets d'examen. Les + en ligne - Pour les étudiants : - des QCM - des VF - le corrigé des sujets d'examen - Pour les professeurs : - une banque de questions d'examen - des PowerPoint

Par Christine Cannard, Grégoire Zimmermann
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Christine Cannard, Grégoire Zimmermann

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Psychologie de l'adolescent

Retrouver tous les articles sur Le développement de l'adolescent par Christine Cannard, Grégoire Zimmermann

Commenter ce livre

 

Le développement de l'adolescent

Christine Cannard, Grégoire Zimmermann

Paru le 14/08/2025

384 pages

De Boeck supérieur

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782807348035
© Notice établie par ORB
