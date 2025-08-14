Inscription
Mandala Coloriage

Chantecler

Grâce à ce livre de coloriage rempli de mandalas, soyez créatif et retrouvez calme et sérénité où et quand vous le désirez : dans le bus, dans le train, dans la salle d'attente ou à la plage. Les magnifiques dessins sont accompagnés de citations inspirantes. Le petit format vous permettra d'emporter ce livre partout, dans votre sac ou la poche de votre veste. Le coloriage pour adultes, toujours aussi populaire, est devenu un véritable passe-temps. Ce livre de coloriage a été conçu avec du papier de qualité et convient pour les crayons et les feutres de couleur. Couverture rigide, élastique et signet.

Par Chantecler
Chez Chantecler

Auteur

Chantecler

Editeur

Chantecler

Genre

Coloriages adultes

Mandala Coloriage

Chantecler

Paru le 14/08/2025

112 pages

Chantecler

12,95 €

9782803465033
