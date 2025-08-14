L'essentiel du droit pénal accompagné de plus de 100 cartes mentales et schémas pour faciliter la compréhension et la mémorisation et réussir les examens et les concours. Ce manuel de droit pénal organisé en rappels de cours synthétiques offre une approche visuelle et structurée grâce à plus de 100 cartes mentales et schémas regroupées en une quarantaine de fiches. Destiné aux étudiants en licence de droit, il simplifie des concepts complexes et facilite leur mémorisation. Ce manuel est organisé en 4 parties : la loi pénale, ses sources et son application ; les éléments constitutifs de l'infraction ; les règles encadrant la responsabilité pénale ; les principes relatifs à la peine et ses modalités. Grâce à des schémas clairs et synthétiques, cet ouvrage est un outil pédagogique ayant pour but de faciliter la compréhension du droit pénal général.