Manuel des candidats aux élections municipales

Se " présenter " aux élections municipales de 2026 est une décision courageuse, difficile à prendre, qui mérite un minimum de réflexion. En effet, au-delà de l'implication personnelle et souvent familiale, d'un engagement quotidien, ce choix a une dimension collective, dépassant le candidat et qui est fondamentale pour la commune et la démocratie. En commençant par un éclairage sur " Pourquoi être candidat ", l'ouvrage informe les candidats sur ce qu'ils doivent faire à ce titre et sur ce qu'ils doivent se préparer à faire en cas de réussite à l'élection... Il s'agit d'accompagner les candidats du début à la fin du processus électoral et de les informer sur l'exercice concret du mandat auquel ils aspirent, ainsi que sur les sujets essentiels auxquels ils vont être confrontés dans la vie municipale et sur lesquels tout candidat doit être prêt à répondre avant l'élection.