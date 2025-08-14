Inscription
Electricité

David Fedullo, Thierry Gallauziaux

ActuaLitté
Comment concevoir et réaliser son installation électrique - aux normes et parfaitement adaptée - sans nécessairement recourir à une entreprise ? Comment faire appel à des professionnels, appréhender sereinement leurs offres, ou bien suivre les travaux au mieux et s'assurer du respect des normes ? La sixième édition de ce guide bénéficie des dernières modifications introduites dans la série de normes électriques NF C 15-100 (désormais structurée en 21 normes distinctes), qui visent à renforcer la sécurité, l'efficacité énergétique et l'adaptation aux nouvelles technologies des installations électriques. Parmi les nouveautés, les normes posent les conditions d'emploi des disjoncteurs différentiels de type F. Ceux-ci sont particulièrement utiles en présence d'équipements avec variateurs de vitesse ou de fréquence (comme avec les pompes à chaleur, les pompes de piscines, les circulateurs de chauffage les plus récents et les climatiseurs). Les normes exigent aussi un circuit dédié pour les installations de recharge de véhicules électriques, qui soit protégé par un DDR adapté (type A ou F en monophasé, type B en triphasé). Pour un habitat encore plus lumineux et dans l'air du temps, on découvrira dans cet ouvrage les derniers luminaires LED aux possibilités quasi illimitées, comme les spots LED encastrables (en 230 V, à courant constant ou à tension constante). A l'honneur également : les solutions domotiques permettant d'installer des appareils connectés pilotables à distance, facilitant ainsi leur usage et les économies d'énergie dans l'habitat.

Par David Fedullo, Thierry Gallauziaux
Chez Eyrolles

|

Auteur

David Fedullo, Thierry Gallauziaux

Editeur

Eyrolles

Genre

Electricité - Bâtiment

Electricité

David Fedullo, Thierry Gallauziaux

Paru le 14/08/2025

256 pages

Eyrolles

26,00 €

9782416021886
