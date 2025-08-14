Inscription
#Essais

A la conquête de l'IA Collège et lycée

Luc Julia, Rabah Attik

Au carrefour de plusieurs disciplines (mathématiques, informatique...), l'intelligence artificielle connaît un formidable développement et annonce une révolution technologique dans les années à venir. Elle nécessite de nouvelles compétences, crée de nouveaux métiers, mais risque d'en supprimer aussi. Il est donc temps de faire entrer l'IA à l'école afin d'anticiper ses impacts sur l'emploi et de te donner toutes les clés pour ton orientation professionnelle. D'approche très concrète, avec des mots simples et clairs, ce petit livre d'introduction détaille les grandes notions de l'intelligence artificielle, ses principales applications, ses dangers et son devenir. Il est complété par trois ateliers pratiques où tu seras amené à coder : reconnaissance d'images avec Scratch, voiture autonome avec Python, et une IA qui te conseillera dans ses révisions. Tout au long de l'ouvrage, tu trouveras en plus des QR codes qui renvoient vers différentes vidéos d'explication. Un livre pour comprendre l'IA, l'utiliser et susciter des vocations.

Par Luc Julia, Rabah Attik
Chez Eyrolles

|

Auteur

Luc Julia, Rabah Attik

Editeur

Eyrolles

Genre

Sciences et inventions

A la conquête de l'IA Collège et lycée

Rabah Attik

Paru le 14/08/2025

176 pages

Eyrolles

21,00 €

9782416019654
