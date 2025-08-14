Inscription
#Essais

iPad & iPad Pro pour les Nuls

Bob LeVitus, Edward C. Baig

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Idéal pour prendre en main la petite merveille d'Apple, pour iPad Air, Mini, et Pro avec iOS 18 ! Ca y est, vous avez craqué et vous avez entre les mains votre nouveau bijou. Cette nouvelle version n'étant pas un outil comme les autres il méritait bien que la collection " Pour les Nuls " lui accorde un livre en couleur pour lui tout seul. Ce livre va vous faire faire un tour d'horizon complet de toutes les possibilités offertes par votre nouveau compagnon numérique. Au programme : - Nouveautés apportées par l'iPad et iOS 18 - Démarrage de l'iPad, synchronisation et inscription en ligne - Découverte du bureau tactile - Travailler avec le clavier - Lancer des applications - Régler l'iPad en fonction de vos besoins - Se connecter en Wi-Fi et utiliser la messagerie - Surfer sur le Web avec Safari - Géolocalisation et plan ou comment se retrouver où que l'on soit - Gérer des photos et des vidéos - Télécharger des livres et des applications pour l'iPad - Connecter une Apple Watch - Les accessoires supplémentaires

Par Bob LeVitus, Edward C. Baig
Chez First

|

Auteur

Bob LeVitus, Edward C. Baig

Editeur

First

Genre

Systèmes d'exploitation

Commenter ce livre

 

iPad & iPad Pro pour les Nuls

Bob LeVitus, Edward C. Baig

Paru le 04/09/2025

380 pages

First

24,95 €

ActuaLitté
9782412102138
© Notice établie par ORB
