iPad & iPad Pro pour les Nuls

Idéal pour prendre en main la petite merveille d'Apple, pour iPad Air, Mini, et Pro avec iOS 18 ! Ca y est, vous avez craqué et vous avez entre les mains votre nouveau bijou. Cette nouvelle version n'étant pas un outil comme les autres il méritait bien que la collection " Pour les Nuls " lui accorde un livre en couleur pour lui tout seul. Ce livre va vous faire faire un tour d'horizon complet de toutes les possibilités offertes par votre nouveau compagnon numérique. Au programme : - Nouveautés apportées par l'iPad et iOS 18 - Démarrage de l'iPad, synchronisation et inscription en ligne - Découverte du bureau tactile - Travailler avec le clavier - Lancer des applications - Régler l'iPad en fonction de vos besoins - Se connecter en Wi-Fi et utiliser la messagerie - Surfer sur le Web avec Safari - Géolocalisation et plan ou comment se retrouver où que l'on soit - Gérer des photos et des vidéos - Télécharger des livres et des applications pour l'iPad - Connecter une Apple Watch - Les accessoires supplémentaires