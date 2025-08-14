Un défi de taille

Il est prêt à braver le feu pour elle. Elle est déterminée à rester de glace. Stefan Dalca est considéré comme l'ennemi public numéro un à Ruby Creek. Pour Mira, vétérinaire renommée de la ville, il représente tout ce qu'elle doit fuir. Même si elle travaille souvent pour lui, et qu'il ne cesse de lui faire des avances, elle est certaine qu'elle ne cèdera pas. Sa réputation en dépend. Mais lorsque la jeune femme se retrouve avec la vie d'un poulain entre ses mains, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers celui qu'elle voulait éviter à tout prix, car lui seul détient ce qui pourrait le sauver. A sa grande surprise, Stefan consent à l'aider... en échange de trois rendez-vous. Elle accepte à condition que cela reste un secret. Cependant, plus ils passent du temps ensemble, plus les masques tombent et les vérités cachées explosent. Et à trop jouer avec le feu, Mira pourrait bien se retrouver consumée par les flammes. Traduit de l'anglais par Charline McGregor RESERVE A UN PUBLIC AVERTI