Je découvre le football

Rebecca Galera, Stéphanie Bouvet

ActuaLitté
Pour les enfants, l'entrée à l'école rime souvent avec l'inscription à une activité sportive. Mais quand on débute une nouvelle discipline, il y a plein de choses à comprendre et à apprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" propose une série de documentaires ludiques et très illustrés, avec des petits jeux interactifs pour accompagner les plus jeunes dans la découverte de leur sport favori. Sommaire : Découvre le football ! Les héros du football Les équipes et les compétitions Le terrain et les postes des joueurs Le ballon et l'équipement Les techniques du football Les grandes actions Le football autour du monde

Par Rebecca Galera, Stéphanie Bouvet
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Rebecca Galera, Stéphanie Bouvet

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Sport

Je découvre le football

Rebecca Galera, Stéphanie Bouvet

Paru le 14/08/2025

35 pages

Grenouille éditions

9,95 €

9782384862245
