Je découvre le football

Pour les enfants, l'entrée à l'école rime souvent avec l'inscription à une activité sportive. Mais quand on débute une nouvelle discipline, il y a plein de choses à comprendre et à apprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" propose une série de documentaires ludiques et très illustrés, avec des petits jeux interactifs pour accompagner les plus jeunes dans la découverte de leur sport favori. Sommaire : Découvre le football ! Les héros du football Les équipes et les compétitions Le terrain et les postes des joueurs Le ballon et l'équipement Les techniques du football Les grandes actions Le football autour du monde