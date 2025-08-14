Inscription
Créatures fantastiques

Alexis Ferrol

ActuaLitté
Entrez dans un univers enchanté où chaque coup de crayon dévoile une créature magique ! Dragons majestueux, sirènes hypnotiques, licornes légendaires et bien plus encore prennent vie sous vos doigts. Que vous soyez amateur de magie ou passionné de coloriage, ce livre promet une aventure pleine de surprises et de merveilles. Chaque illustration à colorier est décomposée en numéros, et chaque numéro est associé à une couleur de la palette proposée. De quoi raviver votre créativité tout en vous offrant un moment de détente.

Chez Merci les Livres

Auteur

Alexis Ferrol

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

Créatures fantastiques

Paru le 22/08/2025

112 pages

Merci les Livres

13,95 €

9782383558347
