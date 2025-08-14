Créatures fantastiques

Entrez dans un univers enchanté où chaque coup de crayon dévoile une créature magique ! Dragons majestueux, sirènes hypnotiques, licornes légendaires et bien plus encore prennent vie sous vos doigts. Que vous soyez amateur de magie ou passionné de coloriage, ce livre promet une aventure pleine de surprises et de merveilles. Chaque illustration à colorier est décomposée en numéros, et chaque numéro est associé à une couleur de la palette proposée. De quoi raviver votre créativité tout en vous offrant un moment de détente.