

Élevée sur la cité volante de Messine, entre la magie et les wyvernes, fabuleuses créatures ailées, Hero a toujours suivi son coeur. Alors quand elle tombe amoureuse du chevalier Claudio et que le prince Pedro d'Aragon appuie leurs fiançailles, la jeune fille est comblée. Mais ce soutien sert en réalité un jeu complexe de mensonges, de jalousie et de pouvoir entre les puissances qui régissent leur monde. Tout autour, la guerre gronde, un dragon menace, et Messine est convoitée plus que jamais, faisant de Hero la clé pour s'en saisir. Les doutes l'assaillent : son union n'est-elle qu'un prétexte pour s'en emparer ? Et que penser de son ancien ami d'enfance à la sulfureuse réputation, Juan d'Aragon ? Le mariage de Hero approche et les périls grandissent. La jeune héritière de Messine et habile draconnière devra rassembler tout son courage pour sauver sa cité et son honneur bafoué, au risque de tout perdre.

Laisse la muse enflammer le théâtre de notre intrigue,

Nous donner un royaume céleste comme scène, des princes pour acteurs,

Et des héroïnes animer ces tableaux épiques.

C'est ta pensée qui doit maintenant embarquer sur nos nefs volantes.