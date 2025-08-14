Inscription
#Imaginaire

L'obscurité qui nous dissimule

Isabelle Pernot, Andy Darcy Theo

La Lumière trouve toujours un moyen de percer l'obscurité. Après avoir parcouru le monde et retrouvé les Gemmes élémentaires, il est temps pour les Enfants des Eléments d'accomplir la prophétie qui les lie. Mortem est plus proche que jamais. Il veut profiter des pouvoirs illimités que lui octroie l'éclipse solaire pour faire basculer l'humanité dans l'Age Sombre. Dans cette course contre le temps, le Refuge se prépare. Tous comptent sur Alexis, Blaise, Demi et Caeli pour arrêter le maître des Ténèbres. Mais la véritable guerre se déroule bien au-delà du champ de bataille. Entre d'inavouables secrets et de terribles révélations, les quatre prodiges vont découvrir que l'obscurité ne se trouve pas toujours là où on l'attend... Traduit de l'anglais par Isabelle Pernot

Par Isabelle Pernot, Andy Darcy Theo
Chez De Saxus

Auteur

Isabelle Pernot, Andy Darcy Theo

Editeur

De Saxus

Genre

Mondes fantastiques

L'obscurité qui nous dissimule

Andy Darcy Theo trad. Isabelle Pernot

Paru le 14/08/2025

400 pages

De Saxus

19,90 €

9782378767358
