La légende Final Fantasy XIV

Loïc Delahaye-Hien

ActuaLitté
A sa sortie en 2010, Final Fantasy XIV fut l'un des plus grands naufrages du jeu vidéo. Quinze ans plus tard, il est devenu l'épisode le plus rentable de la franchise. Ce mastodonte du MMORPG constitue certes une épopée mémorable et un volet à part dans la saga Final Fantasy, mais il s'agit surtout d'un miracle. Comment expliquer un tel retournement de situation ? Dans cet ouvrage, Loïc Delahaye-Hien nous invite à revivre le périple de son développement, depuis la disparition de la première version du titre jusqu'à sa renaissance avec A Realm Reborn et ses deux premières extensions, Heavensward et Stormblood. Il décrypte en détail son univers prolifique, ses thèmes forts et l'expérience de jeu offerte par les équipes de Naoki Yoshida. Ce livre se destine aussi bien aux nouveaux aventuriers d'Eorzéa qu'aux Guerriers de la Lumière accomplis.

Par Loïc Delahaye-Hien
Chez Third Editions

|

Auteur

Loïc Delahaye-Hien

Editeur

Third Editions

Genre

Jeux

La légende Final Fantasy XIV

Loïc Delahaye-Hien

Paru le 14/08/2025

319 pages

Third Editions

29,90 €

ActuaLitté
9782377845446
