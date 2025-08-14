Dans une petite ville du sud de la France, des personnages s'entrecroisent : un cantonnier-poète, un chaman clairvoyant-guérisseur, un maire et un écrivain liés sur fond de secrets d'Etat. Les fouilles archéologiques du cimetière principal révèlent des ruines gallo-romaines et une statue inattendue. Dans son église éventrée, le curé découvre des tablettes éclairant l'étrange passé du hameau. Alors, une druidesse dont la lignée remonte à 2000 ans s'impose dans ce roman : invitation à un voyage dans le temps et aux surprises d'une société inquiétante.