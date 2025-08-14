Anglais 6e Bloggers

Une toute nouvelle collection d'anglais pour le collège conforme au nouveau programme 2025. Cette méthode clé en main et facile d'appropriation propose une progression spiralaire pour un apprentissage dans la durée, une immersion culturelle riche et captivante et une méthode inclusive et accessible à tous les profils d'élèves. On your way est moderne, complète et flexible : une collection idéale pour faciliter l'enseignement et favoriser l'engagement des élèves !