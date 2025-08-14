1715, dernier baiser à Nauplie

Le pirate Libérakis Gérakis sévit sur les mers alentour. Les Vénitiens achèvent leurs travaux de fortification du Palamède. Les trafiquants d'antiquités, venus de toutes les contrées d'Europe, affluent pour faire main basse sur les plus beaux trésors que recèle la terre grecque. Les Grecs ploient sous les impôts, la misère et les épidémies, tandis que les Turcs se préparent à reconquérir l'Argolide. Et dans la poussière du temps, Adriano et Katinio, un jeune Vénitien et une bergère grecque, se rencontrent et vivent un amour pur, tendre et tragique... Katerina Papadrianou donne vie au peuple grec du début du XVIIIe siècle, aux villages et aux tavernes, aux villes et aux marchands, au port de Vivari, à la cité enchanteresse de Monemvassia et surtout à Anaplie, l'actuelle Nauplie. Avec elle, le lecteur flâne dans ses boutiques et ses ruelles, s'émerveille devant les bâtiments et les fortifications, hume l'air occidental qui souffle au passage des belles Vénitiennes...