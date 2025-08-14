Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Municipalogie des titans de la commune de Sfax

Emmanuel Jovelin, Mohamed Jerbi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre pionnier sur un thème méconnu traite de l'histoire communale de la commune de Sfax (Tunisie) entre 1933 et 1956. La constitution de ses assemblées municipales variait en fonction des quartiers (habitants européens / habitants autochtones). La politique charuéliste de reconstruction et d'embellissement de la ville européenne, malgré les difficultés financières, a permis de la doter d'un important patrimoine communal, avant l'accession de la Tunisie à l'indépendance politique. Mais cette même politique a enlisé la commune dans des crises financières, l'endettant, et recréé deux mondes opposés : Européens profitant de la bonne qualité de vie urbaine et Tunisiens de Sfax continuant à vivre dans la misère et la détresse morale et physique. L'auteur reconnecte l'historiographie de la ville et ses problématiques à l'histoire du nationalisme tunisien tout en pointant l'importance de cette commune dans la socialisation politique de ses acteurs, véritables titans, et nous aide ainsi incontestablement à élargir encore un peu plus nos horizons interculturels sur la Tunisie, non pas à travers une vision unique du monde et de l'Europe, mais grâce à toutes sortes de disciplines et de points de vue, sans arrière-pensées politiques.

Par Emmanuel Jovelin, Mohamed Jerbi
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Emmanuel Jovelin, Mohamed Jerbi

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Municipalogie des titans de la commune de Sfax par Emmanuel Jovelin, Mohamed Jerbi

Commenter ce livre

 

Municipalogie des titans de la commune de Sfax

Mohamed Jerbi

Paru le 14/08/2025

288 pages

Editions L'Harmattan

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336531557
9782336531557
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.