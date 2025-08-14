Municipalogie des titans de la commune de Sfax

Ce livre pionnier sur un thème méconnu traite de l'histoire communale de la commune de Sfax (Tunisie) entre 1933 et 1956. La constitution de ses assemblées municipales variait en fonction des quartiers (habitants européens / habitants autochtones). La politique charuéliste de reconstruction et d'embellissement de la ville européenne, malgré les difficultés financières, a permis de la doter d'un important patrimoine communal, avant l'accession de la Tunisie à l'indépendance politique. Mais cette même politique a enlisé la commune dans des crises financières, l'endettant, et recréé deux mondes opposés : Européens profitant de la bonne qualité de vie urbaine et Tunisiens de Sfax continuant à vivre dans la misère et la détresse morale et physique. L'auteur reconnecte l'historiographie de la ville et ses problématiques à l'histoire du nationalisme tunisien tout en pointant l'importance de cette commune dans la socialisation politique de ses acteurs, véritables titans, et nous aide ainsi incontestablement à élargir encore un peu plus nos horizons interculturels sur la Tunisie, non pas à travers une vision unique du monde et de l'Europe, mais grâce à toutes sortes de disciplines et de points de vue, sans arrière-pensées politiques.