Le spectacle et ses drames

Au confluent de la réalité et de la fiction, de l'art et de la vie, cet ouvrage dresse l'état des lieux du spectacle et de ses drames au tournant des vingtième et vingt et unième siècles. Et il s'intéresse au point de vue de la recherche-création dans les arts vivants. Pourquoi l'art dramatique s'est-il désintégré et désenchaîné à un tel point ? En quoi et comment l'adversité haineuse de la société entraîne-t-elle la consomption du drame traditionnel ou du théâtre ? Ce premier volume contextualise et ausculte des pratiques vivantes. Il regarde de l'intérieur et de l'extérieur notre temps, notre vie personnelle et publique, ses tendances lourdes ou ses signaux marginaux, ainsi que les façons d'être, les coutumes, les comportements, les usages et la moralité.

Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Rabanel

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Théâtre - Essais

Le spectacle et ses drames

Rabanel

Paru le 14/08/2025

318 pages

Editions L'Harmattan

33,00 €

9782336463193
