Le travail social en 188 fiches, schémas et témoignages audio

Mémorisez l'essentiel du travail social en un clin d'oeil ! Visuel et synthétique, ce livre est l'allié indispensable pour réussir votre entrée dans les métiers du social ! Vous souhaitez devenir professionnel du social ? Conçu par une éducatrice spécialisée, Mélanie Berriot (@lagazettedeleducspe), il vous permettra de mémoriser l'essentiel. Clair, complet et pratique, il vous accompagne pas à pas dans la découverte du travail social et vous aide à acquérir les connaissances incontournables sur ce secteur. Organisé en 5 parties, il couvre tous les domaines à connaître (métiers et formations, notions importantes, politiques sociales, établissements et publics accueillis, lexique). Trois formats pour mieux apprendre : - 84 fiches pour retenir l'essentiel ; - 84 schémas pour tout comprendre d'un coup d'oeil et visualiser les principaux enjeux ; - 20 témoignages audio de professionnels (@lesocialcrew, @agathe_ejemaispasque, etc.) pour mieux appréhender la réalité du terrain.