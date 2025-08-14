Inscription
Cadre de santé, Entrée en IFCS

Mandi Gueguen, Josseline Jacques

Un livre complet pour préparer dans les meilleures conditions le concours d'entrée en IFCS (institut de formation des cadres de santé) ! Ce livre Tout-en-un, Concours Cadre de santé, permet de préparer le concours d'entrée en IFCS et de réussir les épreuves écrite et orale : - épreuve d'admissibilité : commentaire d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire et social ; - épreuve d'admission : exposé du candidat présentant son dossier professionnel suivi d'un entretien avec le jury. L'ouvrage propose une préparation complète grâce aux outils suivants : - les conseils et la méthodologie pour chacune des deux épreuves ; - les connaissances indispensables à mobiliser (17 chapitres) ; - des témoignages ; - 12 sujets(entraînement et annales 2024 et 2025) traitant des problématiques les plus rencontrées à l'écrit ; - des corrigés détaillés. OFFERT EN LIGNE : 20 flashcards interactives sur le cours + des sujets corrigés

Par Mandi Gueguen, Josseline Jacques
Chez Vuibert

Auteur

Mandi Gueguen, Josseline Jacques

Editeur

Vuibert

Genre

Cadres de santé

Cadre de santé, Entrée en IFCS

Mandi Gueguen, Josseline Jacques

Paru le 14/08/2025

240 pages

Vuibert

22,90 €

9782311220803
