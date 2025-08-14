Cadre de santé, Entrée en IFCS

Un livre complet pour préparer dans les meilleures conditions le concours d'entrée en IFCS (institut de formation des cadres de santé) ! Ce livre Tout-en-un, Concours Cadre de santé, permet de préparer le concours d'entrée en IFCS et de réussir les épreuves écrite et orale : - épreuve d'admissibilité : commentaire d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire et social ; - épreuve d'admission : exposé du candidat présentant son dossier professionnel suivi d'un entretien avec le jury. L'ouvrage propose une préparation complète grâce aux outils suivants : - les conseils et la méthodologie pour chacune des deux épreuves ; - les connaissances indispensables à mobiliser (17 chapitres) ; - des témoignages ; - 12 sujets(entraînement et annales 2024 et 2025) traitant des problématiques les plus rencontrées à l'écrit ; - des corrigés détaillés. OFFERT EN LIGNE : 20 flashcards interactives sur le cours + des sujets corrigés