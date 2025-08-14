Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Assistant maternel

Emily Bouquet, Virginie Châteaureynaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre clair et pratique qui propose tout ce qu'un(e) assistant(e) maternel(le), en formation ou en exercice, doit savoir ! Le recours à un assistant maternel est le premier mode d'accueil formel en France des enfants de moins de 3 ans. - Destiné aux assistants maternels en formation ou déjà en activité, ce livre apporte des réponses pratiques concernant la profession et le statut de l'assistant maternel pour réussir sa formation et obtenir l'agrément pour la prise en charge d'enfants à domicile. - Un livre complet de 50 fiches pratiques et répondant aux besoins des candidat(e)s pour réussir leur formation et aller à l'essentiel. - Pour chaque bloc de compétences, des fiches, regroupant les principales informations par thème, illustrées d'exemples, de plus de 200 schémas, tableaux synthétiques et photographies. - En plus, un QCM offert en ligne pour s'entraîner davantage, ainsi que des fiches pédagogiques supplémentaires. Nouveautés de cette édition : - + de ressources en ligne (près de 80 QCM interactifs, 8 fiches complémentaires, des annexes relatives à la Covid-19).

Par Emily Bouquet, Virginie Châteaureynaud
Chez Vuibert

|

Auteur

Emily Bouquet, Virginie Châteaureynaud

Editeur

Vuibert

Genre

Aide-soignat (AS) et auxiliair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Assistant maternel par Emily Bouquet, Virginie Châteaureynaud

Commenter ce livre

 

Assistant maternel

Emily Bouquet, Virginie Châteaureynaud

Paru le 14/08/2025

192 pages

Vuibert

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311220674
9782311220674
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.