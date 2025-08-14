Un livre clair et pratique qui propose tout ce qu'un(e) assistant(e) maternel(le), en formation ou en exercice, doit savoir ! Le recours à un assistant maternel est le premier mode d'accueil formel en France des enfants de moins de 3 ans. - Destiné aux assistants maternels en formation ou déjà en activité, ce livre apporte des réponses pratiques concernant la profession et le statut de l'assistant maternel pour réussir sa formation et obtenir l'agrément pour la prise en charge d'enfants à domicile. - Un livre complet de 50 fiches pratiques et répondant aux besoins des candidat(e)s pour réussir leur formation et aller à l'essentiel. - Pour chaque bloc de compétences, des fiches, regroupant les principales informations par thème, illustrées d'exemples, de plus de 200 schémas, tableaux synthétiques et photographies. - En plus, un QCM offert en ligne pour s'entraîner davantage, ainsi que des fiches pédagogiques supplémentaires. Nouveautés de cette édition : - + de ressources en ligne (près de 80 QCM interactifs, 8 fiches complémentaires, des annexes relatives à la Covid-19).